Medwedew droht befreiten Oppositionellen

Der Kreml erhielt dafür den Geheimdienstler Wadim Krassikow zurück, der in Deutschland wegen Mordes verurteilt worden war. Krassikow hatte 2019 in Berlin einen Georgier tschetschenischer Herkunft erschossen. Es wird davon ausgegangen, dass er im Auftrag des Kremls gehandelt hatte. Präsident Wladimir Putin begrüßte ihn und mehrere aus westlicher Haft entlassene Spione bei ihrer Ankunft in Moskau.