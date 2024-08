Föderalismus oder Schwachsinn? | Neiddebatte

Eine neunköpfige Flüchtlingsfamilie, die 4600 Euro Sozialhilfe im Monat bezieht, eine zehnköpfige, die gar auf 5000 Euro kommt – das Thema der Woche. Die Aufregung ist groß, nicht nur in den Internetforen gehen die Wogen hoch. „Wenn man so viel kassieren kann: Lohnt es sich dann überhaupt noch zu arbeiten?“, fragen sich viele. Wie kann es sein, dass die Regelungen in den österreichischen Bundesländern so sehr voneinander abweichen? Die „Krone“ hat nachgefragt. Die Differenzen sind enorm. So würde die in Wien 4600 Euro kassierende Familie in Nieder- und Oberösterreich kaum mehr als die Hälfte dieses Betrages bekommen. Auch in den wie Wien sozialdemokratisch regierten Bundesländern Burgenland und Kärnten bleiben die Unterstützungen deutlich unter der Wiener „Schlaraffenland-Hilfe“. Nennt man das nun österreichischen Föderalismus – oder schlicht Schwachsinn?