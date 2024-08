Nina Chruschtschowa, Stil-Ikone Festspiele 2024

In den vergangenen Tagen sind Bilder von umwerfender Pracht zu sehen gewesen. Mitten in dem Defilee der Haute Couture entdeckte ich aber meine ganz persönliche Stil-Ikone: Nina Chruschtschowa, Eröffnungsrednerin der Festspiele mit einer ziemlich problematischen Rede und Urenkelin des mehr als problematischen Ersten Sekretärs der in der Hölle versunkenen KPdSU, Nikita Chruschtschow.