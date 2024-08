Land drückt beim Ausbau von PV-Anlagen aufs Gas

Zwei stehen auf dem Dach, einer hält die Leiter. In der Karikatur von Milan A. Ilic sind es Landeshauptmann Thomas Stelzer und Energielandesrat Markus Achleitner, die in den Augen des Zeichners Solar-Paneele installieren. Die Leiter hält FPÖ-Landesrat Günther Steinkellner – immerhin wird ja auf dem Gebäude „seiner“ Straßenmeisterei in Ansfelden, für die er politisch verantwortlich ist, die bisher größte Anlage (samt einem 1000 KW-Speicher) installiert.