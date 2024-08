Temelin: Vibrationen lösten vierten Störfall aus

Block 2 mehrere Tage vom Netz genommen

Von offizieller Seite hieß es am Freitag, dass aktuell Block 2 generell für mehrere Tage vom Netz genommen werde. Grund dafür seien Reparaturarbeiten an der Turbine, sagt ein Mitarbeiter des Betreibers ČEZ. Die Sorge in der Bevölkerung wächst indes. „Tatsache ist, dass bereits 2007 in diesem Mix aus westlicher und sowjetischer beziehungsweise russischer Technik der 100. Störfall registriert wurde. Bei einem Einsatzgrad von 76 Prozent bei Block 2 und 63 Prozent bei Block 1 haben wir alles andere als eine Erfolgsstory vor uns“, so Gerold Wagner vom Anti-Atom-Komitee.