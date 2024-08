Forscher jagen Tornados und Superzellen hinterher

Während andere das Weite suchen, wenn es schwarz am Himmel wird und bedrohliche Wolkenberge aufziehen, machen sie sich rasch in die Gegenrichtung auf: „Storm Chaser“ – auch Gewitterjäger genannt – fahren mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen möglichst nah in die Gefahrenzone und berichten über das Geschehen. Bekannt vor allem durch Berichte der Tornadojäger in Amerika, hat sich auch in Österreich eine Szene etabliert – etwa „Skywarn Austria“, die seit 2005 auch aufregendes Material bzw. wertvolle Daten an Medienpartner und Wetterdienste liefern – von Bildern über Filme bis zur Zugrichtung und Entwicklung von brisanten Gewitterzellen.