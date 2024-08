Trotz tropischer Hitze sitzen wir auf Wasserschatz

Zwei schöne Badetage

Eine derartig trockene Hitzephase sei in nächster Zeit aber nicht absehbar, sagt Meteorologin Liliane Hofer von der GeoSphere Austria: „Bis inklusive Montag steht uns weiterhin unbeständiges Wetter bevor. Es sind punktuelle Niederschläge mit großen Mengen an Regen möglich, aber eben kein flächendeckender Niederschlag.“ Der Dienstag und der Mittwoch werden dann mit stabilem Badewetter und Temperaturen um die 30 Grad locken. „Die zweite Wochenhälfte wird wieder wechselhaft. Es bleibt aber feucht und damit drückend warm“, so Liliane Hofer.