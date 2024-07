Signa: Wer in den Genuss des Millionenkapitals kam

Der Startschuss war 2016 auf Basis eines Kooperationsvertrages zwischen ARE und Signa erfolgt: „Die Buchführung und die Bankgespräche oblagen der ARE (BIG). Der Verkauf und die Vermarktung des Projekts lagen bei der Signa-Gruppe. Das Projektmanagement sollte mittels entsprechender Besetzung von Geschäftsführerstellen durch die ARE und die Signa-Gruppe gemeinsam durchgeführt werden.“ So fasst die WKStA den wesentlichen Inhalt des Vertrages zusammen.