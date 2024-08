Betrüger erleichtern Opfer um Sackerl voller Gold

Das betagte Opfer war voller Sorge um ihre Tochter – und verzweifelt, denn soviel Bargeld habe sie nicht zu Hause. Was aber laut der angeblichen Beamtin kein Problem sei, man würde auch Wertsachen als „Pfand“ akzeptieren. Und so „kratzte“ die Pensionistin all ihren Schmuck zusammen und packte diesen samt ihrer Goldmünzen-Sammlung in ein Sackerl.