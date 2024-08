Jagd auf Seekirchen startet gleich mit Schlager

Vom Rand in den Fokus

Traditionell erst am Sonntag steigt Bramberg ein. Die Pinzgauer sind geographisch erneut in einer Randrolle, könnten dafür sportlich in den Fokus rücken. Neben dem erfahrenen Trainerfuchs Hanser gewannen die Wildkogler auch spielerisch an Qualität. Zuletzt feierte Kapitän David Nindl nach 14-monatiger Auszeit sein Comeback. „Wenn alles glatt geht und wir nicht zu viele Ausfälle haben, können wir um die vorderen Plätze mitreden“, hofft Obmann Martin Innerhofer. Im weiteren Feld ist alles möglich. Im Abstiegskampf sieht sich interessanterweise niemand, fast alle gaben im Gespräch mit der „Krone“ einen einstelligen Platz als Ziel aus.