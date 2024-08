Achtung! Motivation bei den 99ers ist ansteckend

Die eisfreie Zeit möchte er in diesem Jahr jedoch nicht missen. „Wir waren in Italien auf Urlaub. Es war das erste Mal am Meer mit meinem Sohn, das vergisst man nicht“, schwärmt Sam. Dazu durfte auch ein Abstecher zum Tennis-Turnier in Kitzbühel nicht fehlen, wo Papa Alex Antonitsch Turnierdirektor ist. Alles in allem die perfekte Ablenkung nach der schlechten Saison im Vorjahr und die perfekte Vorbereitung abseits vom Eis.