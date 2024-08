KPÖ glaubt an „knappen Einzug“ in Nationalrat

Die KPÖ glaubt an einen „knappen Einzug“ in den Nationalrat. „Zwei Umfragen sehen die KPÖ bei rund vier Prozent (...). Aber wenn uns alle, die uns gerne im Parlament haben wollen, auch wählen, dann schaffen wir das“, sagte Spitzenkandidat Tobias Schweiger am Donnerstag.