Sorge um inhaftierte Nobelpreisträgerin im Iran

Seit ihrer Inhaftierung im November 2021 sei die Frauenrechtlerin bereits mehrfach wegen verengter Blutgefäße behandelt worden, teilte das Bündnis mit, das aus Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und PEN America besteht. Ein dabei verabreichter Stent müsse nun gewechselt und zwei weitere Arterien behandelt werden. Zudem leide die Friedensnobelpreisträgerin an schweren Rücken- und Knieschmerzen sowie an Verletzungen an Magen und Speiseröhre.