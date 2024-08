Die kleine Botin denkt an sich selbst

Grenzen ziehen und „Nein“ sagen

Wenn ich so über die letzten Monate reflektiere, versuche ich die Situation so wertfrei wie möglich zu betrachten und objektiv zu beurteilen. Der bevorstehende Schulbeginn wirft ohnedies schon seine Schatten voraus und damit ich nicht zwischen Job und Alltags-Organisation versinke, baue ich auf gute Planung und Zeitmanagement. Dazu gehören realistische Tagesziele und auch mal „Nein!“ zu sagen. So schaffe ich es, Grenzen zu ziehen und diese auch zu kommunizieren. Das dient nicht nur mir und meiner Selfcare, sondern ist auch Vorbildverhalten für die Kinder. So lernen sie, was ich nie gelernt habe: gut auf sich selbst zu achten.