Welche Kleinparteien auf der Zielgeraden sind

Die Liste Madeleine Petrovic, Liste Gaza und MFG sind laut eigenen Angaben zumindest in einigen Bundesländern fix dabei. So wird die Liste Madeleine Petrovic der ehemaligen Grünen-Chefin in acht Bundesländern auf dem Stimmzettel stehen. Die Partei ist zuversichtlich, auch den Antritt in Salzburg noch zu schaffen.