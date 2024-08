Aus aller Welt kommen Gottscheer nach Klagenfurt

Wegen der Bauarbeiten am Areal von Schloss Krastowitz ist die heurige Kulturwoche eingeschränkt, aber dennoch ein Anziehungspunkt für Gottscheer aus aller Welt. Dienstag und Mittwoch reisten die Gottscheer in die Gottschee im heutigen Slowenien.

Am Freitag (19.30 Uhr) eröffnen Otto Tripp, Vorsitzender der Gottscheer Landsmannschaft in Klagnefurt, und Hermann Petschauer, der Leiter der Kulturwoche, diese Kulturwoche. Werner Drobesch spricht über die Gottscheer im Spiegel ihrer Vereinszeitungen.

Am Samstag, 3. August, nehmen die Gottscheer am Trachtenumzug am Villacher Kirchtag teil.

Am Sonntag, 4. August, spielt die Kolpinfmusik Klagenfurt vor Schloss Krastowitz ein Platzkonzert (9 Uhr). Danach zieht die Prozession zur Gedächntisstätte am Schlossareal. Für die Verstorbenen wird ein Kranz niedergelegt. Nach dem Gottesdienst essen und feiern die Gottscheer. Um 14 Uhr gibt es von Militärerzdekan Ordinariatskanzler Harald Tripp den Segen in der Gedächtnisstätte.