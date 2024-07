Horror-Stall im Innviertel wird nun doch geräumt

Die am vergangenen Sonntag in einem Stall in Feldkirchen bei Mattighofen geschossenen Fotos sind nichts für schwache Nerven. Man sieht Rinder und Kälber, die – in einem dunklen Stall angekettet – bis hinauf zum Rücken mit Fäkalien beschmutzt sind. „Dieser Anblick macht mich wütend und tut in der Seele weh. In den vergangenen 15 Jahren haben wir wegen der katastrophalen Zustände in dem Stall mindestens schon vier Anzeigen erstattet“, sagt Tom Putzgruber vom Tierschutzverein RespekTiere.