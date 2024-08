Nur der LASK selbst will nichts vom Titel wissen!

Wer LASK in den letzten Saisonen und in dieser Transferzeit beobachtet hat, kommt zum Schluss: 60 Jahre nach dem letzten großen Titel könnte die Zeit reif für einen nächsten sein! Was dagegen spricht: immer neue interne Unruhe. Dazu gibt's laut einer Klub-Legende ein Defizit auf der Trainerbank.