Ein Leben ohne Heimspiel: Für WSG Tirol alltäglich

Die Begeisterung für die WSG Tirol hielt sich in all den Jahren rot-weiß-rotes Fußball-Oberhaus in Grenzen: Fünf Saisonen lang kämpfen die Wattener um jeden einzelnen grün-weißen Fan! Was aber kaum gelingt – vor allem, weil die Akzeptanz des Tivoli-Stadions für das WSG-Publikum äußerst gering ist.