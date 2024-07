Zug entgleiste – Tote und Verletzte in Russland

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs in Kotelnikowo. Das zuständige Ministerium teilte mit, dass der Zug auf dem Weg von Kasan zur Küstenstadt Adler am Schwarzen Meer gewesen sei. Auf der Plattform Telegram wurden nicht verifizierte Videos verbreitet, auf den mindestens vier entgleiste Waggons zu sehen waren. Menschen kletterten darin aus der Seite eines Waggons.