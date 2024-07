Geheime E-Mails holen Trump-Vize J.D. Vance ein

Die Nachrichten könnten im US-Wahlkampf zum Skandal werden. Die E-Mails stammen aus der Zeit zwischen 2014 und 2017, damals studierte der heute 39-jährige Vance Jura an der renommierten Yale-Universität. Empfängerin war Sofia Nelson, eine Transsexuelle, die heute als Anwältin in Detroit arbeitet, und gut mit dem Politiker befreundet war. 2021 gerieten die beiden miteinander in Streit, von politischen Gründen ist die Rede. Drei Jahre später spielte Nelson die E-Mails der „New York Times“ zu.