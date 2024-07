Bekennerschreiben zu Bahnanschlägen aufgetaucht

Dieses sei an mehrere französische und internationale Medien geschickt worden. Die Täterinnen und Täter bekennen sich in dem Schreiben zu den Brandanschlägen und deuten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. „Sie nennen es ein Fest? Wir sehen darin eine Feier des Nationalismus, eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Bevölkerung durch die Staaten“, hieß es.