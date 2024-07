Hälfte der Züge ausgefallen: Athleten hängen fest

Starkregen für Eröffnungsfeier angesagt

In Paris findet am Abend die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt, zu der 326.000 Zuschauer erwartet werden, unter ihnen auch rund hundert Staats- und Regierungschefs. Vermutlich sind von dem Ausfall auch zahlreiche Zuschauer und Athleten betroffen, die am Freitag per Bahn anreisen wollten.