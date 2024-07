Einmal-Bond George Lazenby geht in den Ruhestand

Kopfverletzung nach Sturz

Im vergangenen November war der 84-Jährige in seinem Haus in Los Angeles gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Nach einem Krankenhausaufenthalt erholte er sich zu Hause von der Verletzung. „Es ist nicht leicht, älter zu werden“, teilte sein Manager anschließend mit, „aber mit 84 hat George definitiv gezeigt, was für ein Kämpfer er ist.“ Ob sein Rückzug aus der Öffentlichkeit mit dem Unfall zusammenhängt, ist nicht bekannt.