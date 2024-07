Brandmelder schlug an: Fehlalarm kostete 770 Euro

Tirol Kliniken übernehmen in Kulanz die Prüfkosten

Die Feuerwehr müsse solche Einsätze ohne Notfall laut Gesetz verrechnen. Den Tarif von 424 Euro habe die Stadt festgelegt. Auch die Tirol Kliniken halten fest, dass Mieter grundsätzlich per Vertrag in bestimmten Fällen Kosten für Einsätze und Überprüfung der Brandmeldeanlage zahlen müssen. Für Herrn Volgger gibt es aber eine gute Nachricht: In Kulanz übernehmen die Tirol Kliniken die 345,20 Euro.