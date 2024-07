Salzburgs Cup-Gegner hat sich ganz neu aufgestellt

Der FC Dornbirn trifft am Samstag (18 Uhr) in der ersten Runde des ÖFB-Cups auf Red Bull Salzburg. Nachdem die Vorarlberger in der vorigen Saison in der vorigen Saison sowohl wirtschaflich als auch sportlich aus der zweiten Liga absteigen mussten, will das Team von Trainer Eric Orie jetzt neu durchstarten. Da blieb in Sachen Kader kaum ein Stein auf dem anderen...