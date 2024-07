Hanfmann im „Krone“-Talk: „Kitzbühel liegt mir!“

„Das Turnier in Kitzbühel liegt mir sehr. Die Höhenlage kommt mir entgegen, die Anlage ist super schön und in den Bergen fühle ich mich ohnehin wohl. Deshalb ist es eines meiner Lieblingsturniere und ich genieße es immer wieder, hier zu sein“, betont Hanfmann. Das spiegelt sich auch in seinen bisherigen Ergebnissen wider: „Mein bestes Resultat war der Einzug in das Finale, das ich damals leider verloren habe. Und einmal stand ich im Halbfinale – ich habe hier stets ordentlich gespielt.“