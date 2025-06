Darum hat ihre Tochter den Nachnamen abgelegt

Die 60-jährige, ehemalige First Lady der USA, hat mit ihrem Ex-Präsidenten Barack Obama die Töchter Malia (26) und Sasha (23) und ihre Älteste hat den Nachnamen Obama abgelegt, damit er nicht im Abspann eines Kurzfilms auftaucht, an dem sie arbeitet – denn die Kritik an „Neo-Babys“ wütet weiter.