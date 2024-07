Ungewöhnliche Allianz zwischen SPÖ und ÖVP

Verhandlungen zum Fortbestand laufen

In Linz wären 40 bis 60 Kinder betroffen. Bürgermeister Luger könne nicht garantieren, „dass wir das für Sie optimale Betreuungsangebot in der Kürze der Zeit entwickeln können“, wie es im Schreiben an die Eltern heißt. Fix ist das Aus der Tageseltern aber noch nicht, es wurden bisher keine Kündigungen ausgesprochen.