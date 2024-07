Tagesmutter: „Wir sind so wie eine zweite Familie“

In ihren neun Jahren als Tagesmutter hat Bauer bereits um die 65 Kinder betreut. Zwei der ersten waren die Geschwister Elena und Elias – mittlerweile 16 und 17 Jahre alt: „Es war wie eine zweite Familie. Wir haben zum Beispiel einmal eine Parkuhr gebastelt, und die verwenden wir immer noch. Was auch in Erinnerung bleibt, ist die sehr persönliche Betreuung.“