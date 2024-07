Exklusivste Party-Meile des Landes öffnet wieder

Reich, schön und alle jene, die es gerne wären, mischen sich unter das bunte Festspielvölkchen in Salzburg. Damit einhergehend finden auch exklusive Events statt. Wer sich dort ein Stelldichein gibt und was schon vor der offiziellen Eröffnung des bunten Treibens an der Salzach geschah und für Getuschel sorgte, lesen Sie hier.