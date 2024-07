Tote Rinder: Wieder Wolf zum Abschuss freigegeben

In einem Kirchberger Almgebiet seien bereits am vergangenen Freitag zwei tote Rinder aufgefunden worden. „Zwei weitere Rinder wurden verletzt, ein Rind ist zudem aktuell abgängig. Nach Begutachtung durch die örtlich zuständige Amtstierärztin besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes“, so das Land Tirol am Dienstag in einer Aussendung.