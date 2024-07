Millionärssohn verprügelt Opfer, fackelt Auto ab

In Saal 11 des Wiener Landesgerichts wird der Millionärssohn, der in Anzug, Krawatte und blitzblank geputzten weißen Sportschuhen auftaucht, von Richterin Daniela Zwangsleitner behandelt wie jeder andere Angeklagte auch. Was denn passiert sei am 11. März 2023 am Parkplatz des Schafbergbades, will Frau Rat von dem 15-Jährigen wissen. „Ich war es, der den Mercedes angezündet hat“, gibt der Spross aus bekanntem Hause leise und mit gesenktem Kopf zu.