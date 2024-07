Jugendgruppe schlägt in Freibad auf Brüderpaar ein

Diskussion um mobile Polizeiwachen in Freibädern

Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen teils größeren Gruppen in Freibädern sorgen in der deutschen Hauptstadt schon seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen und lösen bundesweite politische Debatten aus. Im vergangenen Jahr etwa kündigte der Berliner Senat als Reaktion auf wiederholte Randale die Einrichtung von mobilen Polizeiwachen in Freibädern an. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz meldete sich damals zu Wort und forderte mehr Polizeipräsenz in den Bädern.