Tiroler stirbt bei Radtour in Kärnten

Es sollte ein schöner Ausflug mit seiner Lebensgefährtin sein. Das Tiroler Paar war auf einer Forststraße in Unternaggl in der Gemeinde Weißensee unterwegs. Plötzlich spürte der Mann während der Fahr Schmerzen in der Brust, setzte laut Polizei die Radtour aber weiter fort.