„Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung“

„Krone“: Herr Pewny, was ist eigentlich der schönere Beruf: Landesrat, Bürgermeister oder Fahrschulbesitzer?

Christian Pewny: Es hat alles seine schönen Seiten. Fahrschulbesitzer war über 35 Jahre mein Brotberuf. Da hast du mit der Jugend zu tun. Das war schön. Als Bürgermeister hast du in allen Bereichen zu tun. In diesen vier Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt. Landesrat ist wieder eine neue Herausforderung. Ich sehe mich da in der Funktion des Geschäftsführers. Du hast die Möglichkeit, dass du rasch helfen kannst, deshalb ist der Job auch sehr schön.