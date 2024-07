Setzen wir diese Männer endlich vor die Tür!

Wenn jemand Fürsorge benötigt, und ich mein Heim zur Hilfe öffne, erwarte ich mir nicht viel. Ich will keinen Dankesbrief und keinen Geschenkkorb, noch nicht einmal das Versprechen, es mir in einer ähnlichen Situation gleichzutun. Der Schutzsuchende soll nur zu schätzen wissen, was ich für ihn leiste. Er soll mir nicht die Möbel zertrümmern, mir aus Bosheit nicht die Küche niederbrennen, nicht meine Uhr stehlen und nicht meine Freunde belästigen.