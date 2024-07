Rutsche mit 104 Grad: Hitze-Alarm auf Spielplätzen

Gleisdorfer Spielplatz mit Solarpaneelen überdacht

Am angenehmsten fielen die Temperaturen bei der Untersuchung am natürlich beschatteten Mini-Spielplatz in der Floßlendstraße aus. Beschattung ist auch das Stichwort, auf das die freilich nicht ganz uneigennützige Untersuchung des Sonnenschutzanbieters Woundwo abzielt. Neben natürlichem Baumschatten sei es in vielen Ländern schon üblich, Spielplätze auch künstlich zu beschatten. Etwa in Neuseeland, wo Woundwo bereits Spielplätze ausgestattet hat, „auch mit der Integration von innovativen Solarpaneelen“, erklärt Varga. Auch im oststeirischen Gleisdorf habe man unlängst einen Spielplatz mit Solarpaneelen überdacht.