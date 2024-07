Poliovirus in Abwasser im Gazastreifen gefunden

„Das Vorhandensein von Polioviren in Abwässern, die sich zwischen den Zelten der Vertriebenenlager und in bewohnten Gebieten aufgrund der zerstörten Infrastruktur ansammeln und fließen, stellt eine neue Gesundheitskatastrophe dar“, teilte das Ministerium im Gazastreifen mit. Die Militäroffensive müsse daher gestoppt werden, damit sicheres Wasser in den Gazastreifen gebracht und die Aufbereitung von Abwasser wieder aufgenommen werden könne.