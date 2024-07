EURO-Regel gilt auch zum Auftakt im Amateurbereich

Nach vielen Wechseln im Vorjahr und Winter wollte sich Salzburgligist Hallein in Zurückhaltung üben. „Wir haben dann im März eine gutes Gerüst gehabt und gesagt, dass es mit sieben, acht Jungen noch besser geht“, schildert Trainer Christoph Lessacher. Nun hält der Dritte der Vorsaison bei 34 Spielern für „Erste“ und 1b. „Wir trainieren zusammen, können aus dem Vollen schöpfen und mit beiden Teams vorn mitspielen.“ Nach ersten Tests soll Freitag in Schleedorf der Landescup-Aufstieg her. Nächste Runde könnte Ligarivale Thalgau als Liga-Generalprobe warten. Zudem lockt zum Auftakt etwa das Derby Henndorf gegen Straßwalchen, Bramberg muss in Maishofen ran.