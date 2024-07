Ein Unfall, zwei Mal Totalschaden

Ein 26-jähriger Lenker war am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der L 190 in Dornbirn unterwegs, als er links in die Sägerstraße einbiegen wollte. Dabei aber dürfte er einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Der andere Fahrer wollte dem Auto des 26-Jährigen noch ausweichen, doch zu spät: Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.