Ex-ÖGB-Urgestein Fritz Verzetnitsch gestorben

Einer Schuld war sich Verzetntisch, der schon davor wegen seines Penthouses in der Wiener Innenstadt immer wieder einmal in der Kritik gestanden war, nicht bewusst. Auch wenn die Gewerkschafter nie mehr mit ihm warm wurden, ließ er keine größere Veranstaltung des ÖGB aus. Zuletzt sah man ihn in den hinteren Reihen beim Bundeskongress im vergangenen Jahr.