„Die Kultur wird zu den Menschen gebracht“

Mut zu Farbe und besonderen Designs haben die Festspielgäste ohnehin, wie auch Designerin Maiken Kloser bezeugt: „Die Festspieleröffnung ist Vorarlbergs Opernball. Jeder putzt sich heraus.“ Da ist es nicht mehr weit zu Teresa Vogl, die ja den Ball der Bälle in Wien moderiert hat und nun auch die Übertragung des „Freischütz“ auf ORF 2 kommentiert: „Die neue Version macht diese Oper so viel heutiger und greifbarer. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist, aber Regisseur Philipp Stölzl hat ganze Arbeit geleistet.“ Gespannt auf die Neuinterpretation war auch Petra Kreuzer, Vizepräsidentin der Vorarlberger Wirtschaftskammer, die in Rot die Blicke auf sich zog.