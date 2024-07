Ländle-Youngsters im Kampf ums Halbfinale dabei

Ländle-Boys mitten drinnen statt nur dabei

Mit dem Bregenzer Marko Bogojevic und Hard-Flügel Lennio Sgonc gehören in Slowenien auch zwei Vorarlberger der rot-weiß-roten Equipe an. Während der 20-jährige Sgonc bislang für acht Treffer sorgen konnte, führt Bogojevic sogar die Keeper-Statistik an. Als Back-Up von Fivers-Torhüter Leon Bergmann, hielt der erst 18-Jährige – der zur neuen Saison für die Würzburger Wölfe spielen wird – in Slowenien bislang 43,5 Prozent der auf sein Gehäuse abgefeuerten Schüsse.