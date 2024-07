„All die Tage, an denen wir nicht sterben“

Nachdem er die leicht holprige Zwischenmoderation der „Freischütz“-Teufelsfigur mit einem gemurmelten „Sympathy for the devil, ja so alt bin ich schon“ kommentierte, ging er in medias res: „Was tun für ein besseres Miteinander?“ Kogler schlug einen Verzicht von Gewalt in der Sprache vor, Großzügigkeit, die Fähigkeit, Irrtümer zuzugeben und Widersprüche zuzulassen. Dabei gab er zu, dass er sich da durchaus auch selbst an der Nase nehmen könnte.