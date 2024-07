Inflation auf niedrigstem Stand seit Juli 2021

Am stärksten stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) in Belgien mit 5,4 Prozent und in Rumänien mit 5,3 Prozent. In Deutschland lag der Wert bei 2,5 Prozent. Am niedrigsten war die Inflationsrate in Italien mit plus 0,9 Prozent und Finnland mit plus 0,5 Prozent.