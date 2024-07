Inflation laut Schnellschätzung auf 3% gesunken

Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Im Mai belief sich die Teuerung im Jahresabstand noch auf 3,4 Prozent. „Insbesondere die Preise für Nahrungsmittel sowie für Treibstoffe kurbeln die Inflation aktuell weniger an als zuletzt“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung.