Online-Petition für Tageseltern: „Bin überwältigt“

Rege Teilnahme

„Ich bin selber überwältigt von der regen Teilnahme, muss mir die ganzen Schreiben in den kommenden Tagen in Ruhe erst einmal durchlesen“, sagt Michaela Breuer, Organisatorin und Betriebsrätin bei der Aktion Tagesmütter Oberösterreich. In den ersten 24 Stunden unterschrieben gleich über 2200 Personen. „Laut der Geschäftsführung und der Vorstandsvorsitzenden der Aktion Tagesmütter Oberösterreich waren die Förderungen bisher ausreichend, um als Verein Tageseltern anzustellen. Die neue und seit dem 1. April 2024 gültige Verordnung gewährleistet dies jedoch nicht mehr“, bringen sie ihr Problem auf den Punkt.