Canyoning, Schnitzen oder einfach Wasserspaß

Noch wenige Plätze frei

Besonders schnell ausgebucht waren der „Wasserspaß“ in Litzlberg am Attersee und das Zeltlager in Döbriach. In einigen anderen Camps sind noch Restplätze frei, etwa im „Sommerabschlusscamp“ in Obertraun, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Dort können Teilnehmer im Alter von acht bis 15 Jahren in der letzten Ferienwoche zum Beispiel wandern, schwimmen und Rad fahren. Weil viel Wert auf Gemeinschaft und Naturerlebnisse gelegt wird, gelten alle Ferienlager der Kinderfreunde als „Handyfreie Zone“. Die Kinder geben ihre Mobiltelefone ab und dürfen sie nur eine Stunde am Tag benutzen.