Horror-Schlepperunfall: Drei Männer angeklagt

Was ist genau passiert?

Die drei Männer sollen am Tattag auf Polizeikontrollen am Grenzübergang Simbach aufmerksam geworden sein und den Fahrer des Kleinbusses zum Grenzübergang Burghausen gelotst haben. Als der Fahrer bemerkte, dass er Polizeibeamten aufgefallen sei, soll er nach einem Telefonat mit den Scouts Gas gegeben haben – das völlig überfüllte Fahrzeug habe Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde erreicht. Bei der Einfahrt in die Autobahnausfahrt Waldkraiburg/Ampfing überschlug sich der Kleinbus mit katastrophalen Folgen.